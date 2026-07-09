Майже 40% шлюбів в Україні у першому півріччі 2026 року зареєстровано онлайн

В уряді зазначають, що це свідчить про зростання популярності онлайн-реєстрації шлюбу.

У першому півріччі 2026 року в Україні зареєстровано 79 516 шлюбів, із них 30 488 — онлайн. Таким чином, 38,3% усіх шлюбів за цей період було укладено в електронній формі, повідомляє Мінюст.

Відомство зазначає, що це свідчить про зростання популярності онлайн-реєстрації шлюбу. Адже протягом 2025 року органами державної реєстрації актів цивільного стану було складено 165 587 актових записів про шлюб, із них 18,4% — в електронній формі.

Сьогодні послуга онлайн-реєстрації шлюбу забезпечується трьома цифровими офісами ДРАЦС — у Києві, Львові та Дніпрі, що дозволяє українцям укладати шлюб дистанційно незалежно від місця перебування.

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Першим у вересні 2024 року розпочав роботу Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. З того часу тут зареєстровано 36 823 онлайн-шлюби. У вересні 2025 року до проєкту долучилися цифрові офіси ДРАЦС у Львові та Дніпрі. Відтоді у Львові зареєстровано 8 224 шлюби онлайн, у Дніпрі — 17 239.

Загалом від початку роботи цифрових офісів ДРАЦС станом на 1 липня 2026 року в електронній формі зареєстровано 62 286 шлюбів.