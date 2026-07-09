У низці областей завтра України значно дощитиме

Уночі 10 липня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму падатимуть значні дощі, обіцяють грози.
Такими є прогнози Укргідрометцентру, пише ДСНС.
Удень у східних областях також пройдуть дощі з грозами, а в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15–20 м/с.
Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів.
Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14°, на решті території 13-18°; вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°
Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.
- Рятувальники нагадують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також руху транспорту.