У низці областей завтра України значно дощитиме

В окремих районах можливі град та шквали вітру до 15-20 м/с.

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Уночі 10 липня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму падатимуть значні дощі, обіцяють грози.

Такими є прогнози Укргідрометцентру, пише ДСНС.

Удень у східних областях також пройдуть дощі з грозами, а в окремих районах можливі град та шквали вітру до 15–20 м/с.

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Вночі у більшості північних та центральних областей без опадів.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях 9-14°, на решті території 13-18°; вдень 19-25°, на півдні, південному сході країни 23-28°, у західних областях 15-20°

Оголошено перший рівень небезпеки – жовтий.