ЦПД: Росія поширила відео про "1000 доларів за інформацію про дітей у Костянтинівці"

Жінка на відео водночас відкрито каже, що особисто їй ніхто нічого не пропонував, а про цю “схему” вона “чула від людей”.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія поширила маніпулятивне відео з нібито жителькою Костянтинівки, яка стверджує, що українська влада “платила до 1000 доларів за інформацію про дітей, яких батьки переховували від евакуації”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Водночас вона відкрито каже, що особисто їй ніхто нічого не пропонував, а про цю “схему” вона “чула від людей”.

Реклама

“Пропаганда знову використовує класичний інструмент – поширення чуток під виглядом “свідчень””, – заявили у Центрі.

Жінка також не пояснила, який фінансовий чи практичний інтерес евакуаційним групам платити немалі суми за інформацію про дітей.

У ЦПД додають, що дезінформаційна кампанія, спрямована на зрив евакуації цивільних, ведеться Росією безперервно.

Головна мета ворога – залякати мешканців прифронтових районів, посіяти недовіру до української влади та змусити сім'ї з дітьми залишатися в зоні бойових дій. Таким чином російське командування прагне використати місцеве населення як “живий щит”, а в разі просування своїх військ – зняти пропагандистські сюжети про “порятунок і звільнення”.