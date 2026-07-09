Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави Віталію Жиковичу — другому підозрюваному в справі про вбивство Анастасії Березовської, повідомляє “Суспільне”.

Прокурор заявив, що Жикович — уродженець Азербайджану.

Адвокат підозрюваного Іванов розповів “Суспільному”, що його підзахисний своєї провини не визнає. Він підтвердив, що Жикович та Владислав Реут знайомі між собою, адже обидва «працювали на захист України».

За словами адвоката, Жикович у 2014 році був у «Правому Секторі», у 2022 році добровільно долучився до тероборони, а потім служив у СБУ, але згодом був звільнений.

Іванов стверджує, що підвальне приміщення у будинку його клієнта, про яке правоохоронці повідомили як про можливу «кімнату тортур», використовували як укриття під час обстрілів, а сокира і лопата були потрібні, щоб «відкопатись» у разі руйнування будівлі внаслідок влучання.