Сільський староста Стецьків отримав поранення внаслідок атаки FPV

Ворог вдарив по його службовій машині.

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Російська армія атакувала з FPV-дрона авто Стецьківського сільського старости Сумської громади. Він у задовільному стані, повідомив у соцмережах в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.

Медики надали йому необхідну допомогу. Службове авто зазнало пошкоджень.

Крім того, ворог вдарив по райцентру. Близько 15:10 БпЛА типу «Ланцет» влучив у дах багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста.

Фото: Артем Кобзар у Telegram Атака на Сумську громаду

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«Попередньо, одна людина отримала поранення. На місці працюють усі відповідні служби», – сказав Кобзар.