Сільський староста Стецьків отримав поранення внаслідок атаки FPV

Російська армія атакувала з FPV-дрона авто Стецьківського сільського старости Сумської громади. Він у задовільному стані, повідомив у соцмережах в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар.
Медики надали йому необхідну допомогу. Службове авто зазнало пошкоджень.
Крім того, ворог вдарив по райцентру. Близько 15:10 БпЛА типу «Ланцет» влучив у дах багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста.
«Попередньо, одна людина отримала поранення. На місці працюють усі відповідні служби», – сказав Кобзар.