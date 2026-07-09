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Сільський староста Стецьків отримав поранення внаслідок атаки FPV

Ворог вдарив по його службовій машині. 

Сільський староста Стецьків отримав поранення внаслідок атаки FPV
Росіяни атакували дроном Сумську громаду
Фото: Артем Кобзар Telegram

Російська армія атакувала з FPV-дрона авто Стецьківського сільського старости Сумської громади. Він у задовільному стані, повідомив у соцмережах в.о. міського голови Сум, секретар міської ради Артем Кобзар. 

Медики надали йому необхідну допомогу. Службове авто зазнало пошкоджень. 

Крім того, ворог вдарив по райцентру. Близько 15:10 БпЛА типу «Ланцет» влучив у дах багатоквартирного будинку в Зарічному районі міста.

Атака на Сумську громаду
Фото: Артем Кобзар у Telegram
Атака на Сумську громаду
egr

«Попередньо, одна людина отримала поранення. На місці працюють усі відповідні служби», – сказав Кобзар. 

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