Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Загинула людина

Також відомо про поранених.

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Наслідки російської атаки на АЗС Запоріжжя 9 липня 2026 року

Росіяни атакували дроном автозаправну станцію в Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину, а також трьох поранених.

Через обстріл спалахнула пожежа, згоріли автомобілі і сама АЗС.

РФ останнім часом активізувала атаки на українські АЗС, розташовані у прифронтових областях.