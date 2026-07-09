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Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Загинула людина

Також відомо про поранених.

Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Загинула людина
Наслідки російської атаки на АЗС Запоріжжя 9 липня 2026 року
Фото: Іван Федоров, керівник Запорізької ОВА

Росіяни атакували дроном автозаправну станцію в Запоріжжі.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину, а також трьох поранених.

Через обстріл спалахнула пожежа, згоріли автомобілі і сама АЗС.

  • РФ останнім часом активізувала атаки на українські АЗС, розташовані у прифронтових областях.
  • З цього приводу уряд нещодавно проводив нараду і запевнив, що проблем із пальним у державі попри обстріли немає, а от власники АЗС мають подбати про безпеку об'єктів. 
  • Українців також закликали під час тривог уникати перебування на АЗС, аби себе убезпечити.
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