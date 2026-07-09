Росіяни атакували АЗС у Запоріжжі. Загинула людина

Росіяни атакували дроном автозаправну станцію в Запоріжжі.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, наразі відомо про одну загиблу людину, а також трьох поранених.
Через обстріл спалахнула пожежа, згоріли автомобілі і сама АЗС.
- РФ останнім часом активізувала атаки на українські АЗС, розташовані у прифронтових областях.
- З цього приводу уряд нещодавно проводив нараду і запевнив, що проблем із пальним у державі попри обстріли немає, а от власники АЗС мають подбати про безпеку об'єктів.
- Українців також закликали під час тривог уникати перебування на АЗС, аби себе убезпечити.