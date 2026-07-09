На Оріхівському відбили одну ворожу атаку в районі Щербаків.

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Станом на 16:00 9 липня росіяни вже 79 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Волфине, Сопич, Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Яструбщина, Уланове, Гірки, Потапівка; на Чернігівщині – Бучки. Авіаудару зазнала Вільна Слобода.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників, шість з яких досі тривають, здійснили 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Лиман, Вовчанськ, Артільне та у бік населених пунктів Зибине, Шев’яківка. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському ворог здійснює дві атаки в бік населеного пункту Курилівка.

На Лиманському українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Борова, Ставки, Лиман, Діброва, Озерне. П’ять боєзіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у бік Рай-Олександрівки та у районі населених пунктів Крива Лука, Закітне Різниківка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському наші захисники відбили дві ворожі атаки в бік Тихонівки.

На Костянтинівському відбивали 16 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, чотири атаки досі тривають.

На Покровському окупанти сім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне та в бік населених пунктів Шевченко, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

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На Олександрівському ворог тричі намагався просунутися у районі населеного пункту Толстой.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали сім ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Залізничне, Цвіткове, Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському відбили одну ворожу атаку в районі Щербаків.

На Придніпровському наступальних дій противника не зафіксували.