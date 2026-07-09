Україна увійшла до десятки лідерів рейтингу з відносин з інвесторами і боргової прозорості

Наша держава набрала 45,2 бала зі 50 можливих.

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Інститут міжнародних фінансів (IIF) оприлюднив Звіт щодо відносин з портфельними інвесторами та боргової прозорості за 2026 рік.

Україна відновила участь в оцінюванні вперше після 2021 року і одразу увійшла до десятки найкращих серед 57 країн із ринками, що розвиваються, повідомляє Міністерство фінансів.

Наша держава набрала 45,2 бала зі 50 можливих. Цей результат є суттєво вищим за середньосвітовий показник, який становить 37 балів, та середній показник серед країн-учасниць у 40,5 бала.

За окремим критерієм боргової прозорості Україна отримала 11 балів із 13, тоді як середній показник вибірки становить лише 9,6.

Окремо IIF відзначив Україну як приклад найкращої світової практики у вебкомунікації з інвесторами. Максимальні бали країна отримала за наявність офіційної програми відносин з інвесторами, доступність відповідальних працівників, спеціалізовані IR-ресурси українською та англійською мовами, врахування зворотного зв'язку від інвесторів, а також за залучення керівництва до діалогу з інвестиційною спільнотою.