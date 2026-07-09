СхідГЗК отримає 555 млн гривень позики на модернізацію

«Енергоатом» надасть СхідГЗК поворотну фінансову допомогу до кінця 2027 року, щоб підприємство могло збільшити видобуток уранової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату.
Як йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля, протокольне доручення ухвалили в уряді.
Для цього ДП «СхідГЗК» розробило план розвитку підприємства, який включає:
- придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тон на місяць;
- будівництво нових горизонтів;
- реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт;
- проєктування та будівництво нової сірчанокислотної установки потужністю 85 тис. тонн сірчаної кислоти на рік.
Також анонсували підвищення зарплати працівникам. Цього року підвищення відбуватиметься в три етапи – у червні, вересні та грудні. Вже за червень гірники отримали підвищені на 20% оклади.
- У березні цього року Кабмін схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”.
- ДП входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.