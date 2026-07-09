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СхідГЗК отримає 555 млн гривень позики на модернізацію

Також анонсували підвищення зарплати працівникам.

СхідГЗК отримає 555 млн гривень позики на модернізацію
Денис Шмигаль
Фото: Міненергетики

«Енергоатом» надасть СхідГЗК поворотну фінансову допомогу до кінця 2027 року, щоб підприємство могло  збільшити видобуток уранової руди та обсяги виробництва ураново-оксидного концентрату.

Як йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля, протокольне доручення ухвалили в уряді. 

Для цього ДП «СхідГЗК» розробило план розвитку підприємства, який включає:

  • придбання гірничого обладнання, виконання прохідницьких робіт та поступове збільшення підприємством виробництва уранового оксидного концентрату до 45 тон на місяць;
  • будівництво нових горизонтів;
  • реконструкцію підйомних установок та систем вентиляції шахт;
  • проєктування та будівництво нової сірчанокислотної установки потужністю 85 тис. тонн сірчаної кислоти на рік.

Також анонсували підвищення зарплати працівникам. Цього року підвищення відбуватиметься в три етапи – у червні, вересні та грудні. Вже за червень гірники отримали підвищені на 20% оклади.

  • У березні цього року Кабмін схвалив та спрямував до парламенту проєкт закону про корпоратизацію державного підприємства “СхідГЗК”. 
  • ДП входить до десяти найбільших світових виробників урану і забезпечує до 40% потреб в урані для українських АЕС.
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