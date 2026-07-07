Допустиму потужність електроустановок хочуть збільшити з 0,1 кВт до 0,3 кВт.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила проєкт постанови, яка допоможе українцям підтримувати зв’язок та доступ до інтернету під час повітряних тривог і вимкнень світла.

Документ передбачає зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Регулятор пропонує збільшити з 0,1 кВт до 0,3 кВт допустиму потужність електроустановок, які можна використовувати без облаштування окремого вузла обліку.

Завдяки цьому споживачі зможуть без додаткових адміністративних процедур підключати обладнання для роботи роутерів, оптичних мережевих терміналів (ONT), систем охоронної сигналізації та інших малопотужних пристроїв передачі даних.

Крім того, проєкт постанови уточнює порядок визначення обсягів споживання електрики такими пристроями. Також документ удосконалює механізм розрахунків і строки надання інформації щодо виплат приватним домогосподарствам, які виробляють електроенергію за «зеленим» тарифом.