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Уряд схвалив законопроєкт про продовження до 2036 року програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

Тепер законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради.

Уряд схвалив законопроєкт про продовження до 2036 року програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про оновлення та продовження до 2036 року дії Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Як зазначає Міненерго, документ передбачає актуалізацію заходів програми з урахуванням наслідків російської агресії, фактичного стану реалізації проєктів на майданчику ЧАЕС та нових викликів у сфері ядерної безпеки.

Загальний обсяг фінансування програми до 2036 року становитиме близько 50,8 млрд грн. Із цієї суми 45,6 млрд грн планують виділити з державного бюджету, ще 5,2 млрд грн — за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Оновлена програма також передбачає заходи з ліквідації наслідків пошкодження арки Нового безпечного конфайнменту внаслідок влучання російського безпілотника. Зокрема, йдеться про відновлення захисної інфраструктури та забезпечення ядерної й радіаційної безпеки.

У Міненерго зазначили, що продовження програми забезпечить безперервне виконання робіт зі зняття ЧАЕС з експлуатації, виконання міжнародних зобов'язань України та сприятиме залученню міжнародної фінансової і технічної допомоги.

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