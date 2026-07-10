Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
ГоловнаСвіт

Болгарія не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, але виступає проти санкцій щодо патріарха РПЦ Кирила

Також Болгарія заперечує проти включення до санкційного списку експрезидента Вагіта Алекперова.

Болгарія не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, але виступає проти санкцій щодо патріарха РПЦ Кирила
Фото: bgflags.com

Болгарія не блокуватиме ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, однак наполягає на виключенні з нього патріарха РПЦ Кирила. 

Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, пише болгарська агенція новин Novinite.

За його словами, Софія продовжує виступати проти запровадження санкцій щодо патріарха РПЦ Кирила.

"Такий захід не матиме суттєвого економічного чи фінансового впливу на Росію та не сприятиме припиненню війни в Україні", – зазначив Стоянов.

Також Болгарія заперечує проти включення до санкційного списку колишнього президента та нинішнього акціонера російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. В уряді побоюються, що це може негативно вплинути на діяльність компанії в Болгарії, де вона займає помітну частку ринку.

Крім того, Софія висловлює занепокоєння можливими труднощами із постачанням запчастин та технічним обслуговуванням метрополітену. Водночас у болгарському уряді не уточнюють, які саме російські компанії забезпечують ці роботи.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies