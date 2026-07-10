Болгарія не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії, але виступає проти санкцій щодо патріарха РПЦ Кирила

Також Болгарія заперечує проти включення до санкційного списку експрезидента Вагіта Алекперова.

Болгарія не блокуватиме ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, однак наполягає на виключенні з нього патріарха РПЦ Кирила.

Про це заявив міністр оборони країни Дімітар Стоянов, пише болгарська агенція новин Novinite.

За його словами, Софія продовжує виступати проти запровадження санкцій щодо патріарха РПЦ Кирила.

"Такий захід не матиме суттєвого економічного чи фінансового впливу на Росію та не сприятиме припиненню війни в Україні", – зазначив Стоянов.

Також Болгарія заперечує проти включення до санкційного списку колишнього президента та нинішнього акціонера російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. В уряді побоюються, що це може негативно вплинути на діяльність компанії в Болгарії, де вона займає помітну частку ринку.

Крім того, Софія висловлює занепокоєння можливими труднощами із постачанням запчастин та технічним обслуговуванням метрополітену. Водночас у болгарському уряді не уточнюють, які саме російські компанії забезпечують ці роботи.