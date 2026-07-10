​Угорщина отримала 10 млрд євро від ЄС

За новим планом влада Угорщини має посилити боротьбу з корупцією, зробити державні закупівлі прозорішими і зміцнити незалежність судів.

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Рада Євросоюзу затвердила новий план відновлення та стійкості для Угорщини і виділить 10 їй мільярдів євро.

Про це ідеться на сайті Ради ЄС.

Із цієї суми близько 6,5 мільярда євро становитимуть гранти, а приблизно 3,5 мільярда євро — кредити.

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Угорщина розробила новий план, оскільки попередній не змогла втілити вчасно. Цьому завадили стрибки цін на енергоносії, геополітичні зміни та інші непередбачувані затримки, через які вартість проєктів зросла.

За новим планом влада Угорщини має посилити боротьбу з корупцією, зробити державні закупівлі прозорішими і зміцнити незалежність судів. Єврокомісія виплачуватиме гроші не одразу, а частинами — лише після того, як Угорщина реально виконає кожну з цих умов.

Водночас Рада ЄС дозволила змінити плани відновлення ще восьми державам: Кіпру, Фінляндії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембургу, Нідерландам та Словенії. Комісія перевірила ці зміни і підтвердила, що вони не зашкодять загальній ефективності програм.

Цю масштабну фінансову програму ЄС створив для подолання наслідків пандемії коронавірусу. Гроші виділяють на розвиток цифрових технологій, екологію, медицину та освіту.

Усі країни-учасниці мають завершити свої реформи до кінця серпня 2026 року. Загалом за цією програмою у Європі вже виплатили понад 429 мільярдів євро.