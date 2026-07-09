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Німеччина придбає американські крилаті ракети “Томагавк” та розмістить їх у країні

“Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні", заявив канцлер Мерц.

Німеччина придбає американські крилаті ракети “Томагавк” та розмістить їх у країні
Наземна версія пускової "Томагавка" BGM-109G
Фото: defenseimagery.mil

Берлін погодився придбати американські крилаті ракети “Томагавк” та розмістити їх у Німеччині.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц сьогодні вранці перед парламентом Бундестагу, пише DW.

Мерц щойно повернувся із саміту НАТО в Анкарі, де були присутні президент Дональд Трамп та інші високопосадовці уряду США.

“Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні. І водночас ми працюватимемо над розробкою власних європейських систем та їх розгортанням у Європі”, – сказав він.

Мерц також назвав укладену цього тижня угоду про продаж підводних човнів TKMS Канаді найбільшим військовим контрактом у сучасній історії Німеччини.

Канцлер заявив, що “результати” саміту НАТО цього тижня в Туреччині “перевершили всі його очікування”, а Альянс був “єдиним, сильним і впевненим у собі”.

  • Країни-члени НАТО зобов’язалися виділити 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та навчання для України у 2026 році. Окрім підтримки України, учасники саміту оголосили про понад 50 мільярдів доларів нових оборонних закупівель, збільшення виробництва озброєння, розвиток сучасних військових технологій, систем протиповітряної оборони, безпілотних систем та штучного інтелекту.
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