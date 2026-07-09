Німеччина придбає американські крилаті ракети “Томагавк” та розмістить їх у країні

“Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні", заявив канцлер Мерц.

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Берлін погодився придбати американські крилаті ракети “Томагавк” та розмістити їх у Німеччині.

Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц сьогодні вранці перед парламентом Бундестагу, пише DW.

Мерц щойно повернувся із саміту НАТО в Анкарі, де були присутні президент Дональд Трамп та інші високопосадовці уряду США.

“Цим ми закриваємо важливу стратегічну прогалину в нашій обороні. І водночас ми працюватимемо над розробкою власних європейських систем та їх розгортанням у Європі”, – сказав він.

Мерц також назвав укладену цього тижня угоду про продаж підводних човнів TKMS Канаді найбільшим військовим контрактом у сучасній історії Німеччини.

Канцлер заявив, що “результати” саміту НАТО цього тижня в Туреччині “перевершили всі його очікування”, а Альянс був “єдиним, сильним і впевненим у собі”.