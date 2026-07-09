Мелоні заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з Трампом і прагне єдності Європи

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні після саміту НАТО в Анкарі заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.
Ця заява була зроблена у контексті, серед іншого, суперечки політиків війну в Ірані.
Мелоні заявила також, що вона прагне єдності Заходу.
“Я ні про що не шкодую. Я зробила ці політичні інвестиції з переконання щодо єдності Заходу”, – сказала очільниця італійського уряду на пресконференції.
Мелоні додала, що така позиція – це не стратегія, яку вона впровадила з приходом Трампа, але стратегія, яку вони має зі всіма своїми співрозмовниками.
“У мене є спільні риси з Трампом, від імміграції до культури “woke”. Усе йде так, як ми бачимо, але я не зміню своєї думки”, – сказала прем’єрка.
- Трамп під час саміту НАТО в Анкарі поскаржився турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану на Мелоні. Республіканець спробував пояснити, чому останнім часом він дозволяє собі глузувати в інтернеті над колись найпалкішою прихильницею його політики в Європі.
- Глава США назвав Мелоні "хорошою людиною, яка припустилася помилки". Провина прем'єрки за версією Трампа полягає у небажанні надавати майданчики для американських військово-повітряних сил під час проведення операції проти ісламської республіки.
- Раніше Трамп двічі публічно принизив Мелоні, коли спершу розповів про її нібито нав'язливе бажання зробити з ним фото на саміті G7 для поліпшення власних рейтингів, а потім виклав у соцмережах світлину політикині з написом, який натякає на заборону для неї до нього наближатися.