Мелоні заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з Трампом і прагне єдності Європи

Італійська прем'єрка зазначила, що у неї "є спільні риси з Трампом, від імміграції до культури “woke”.

Джорджа Мелоні і Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні після саміту НАТО в Анкарі заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Ця заява була зроблена у контексті, серед іншого, суперечки політиків війну в Ірані.

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Мелоні заявила також, що вона прагне єдності Заходу.

“Я ні про що не шкодую. Я зробила ці політичні інвестиції з переконання щодо єдності Заходу”, – сказала очільниця італійського уряду на пресконференції.

Мелоні додала, що така позиція – це не стратегія, яку вона впровадила з приходом Трампа, але стратегія, яку вони має зі всіма своїми співрозмовниками.

“У мене є спільні риси з Трампом, від імміграції до культури “woke”. Усе йде так, як ми бачимо, але я не зміню своєї думки”, – сказала прем’єрка.