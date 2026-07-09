Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСвіт

Мелоні заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з Трампом і прагне єдності Європи

Італійська прем'єрка зазначила, що у неї "є спільні риси з Трампом, від імміграції до культури “woke”.

Мелоні заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з Трампом і прагне єдності Європи
Джорджа Мелоні і Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні після саміту НАТО в Анкарі заявила, що “ні про що не шкодує” у стосунках з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Про це повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Ця заява була зроблена у контексті, серед іншого, суперечки політиків війну в Ірані.

Реклама

Мелоні заявила також, що вона прагне єдності Заходу.

“Я ні про що не шкодую. Я зробила ці політичні інвестиції з переконання щодо єдності Заходу”, – сказала очільниця італійського уряду на пресконференції.

Мелоні додала, що така позиція – це не стратегія, яку вона впровадила з приходом Трампа, але стратегія, яку вони має зі всіма своїми співрозмовниками.

“У мене є спільні риси з Трампом, від імміграції до культури “woke”. Усе йде так, як ми бачимо, але я не зміню своєї думки”, – сказала прем’єрка.

  • Трамп під час саміту НАТО в Анкарі поскаржився турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану на Мелоні. Республіканець спробував пояснити, чому останнім часом він дозволяє собі глузувати в інтернеті над колись найпалкішою прихильницею його політики в Європі. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies