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Верховний суд Південної Кореї залишив у силі 7-річний вирок для експрезидента Юна

Йдеться про вирок за злочини, пов'язані з невдалим оголошенням воєнного стану у 2024 році та подальшим хаосом.

Верховний суд Південної Кореї залишив у силі 7-річний вирок для експрезидента Юна
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Верховний суд Південної Кореї підтримав сьогодні семирічне ув'язнення колишнього президента Юн Сок Йоля за злочини, пов'язані з невдалим оголошенням воєнного стану у 2024 році та подальшим хаосом, пише DW.

“Усі апеляції відхилено”, – заявив суддя.

Він додав, що у рішенні попереднього суду не було жодного непорозуміння щодо жодних юридичних тлумачень.

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Юридична команда Юна висловила “глибокий жаль” з приводу цього рішення та заявила, що Верховний суд дійшов свого висновку “без достатнього обговорення”.

Адвокат Юна повідомив, що його сторона оскаржить конституційність цього рішення.

У січні суд нижчої інстанції засудив Юна до п'яти років позбавлення волі за низкою звинувачень, зокрема зловживання владою та використання працівників президентської охорони для перешкоджання його арешту. Пізніше апеляційний суд збільшив цей термін до семи років.

Колишній президент, якому оголосили імпічмент, вже перебуває під вартою. Він оскаржує окремий вирок до довічного ув'язнення за керівництво повстанням під час оголошення воєнного стану. За версією Юна, його дії були мотивовані суспільними інтересами. Однак суд постановив, що це була навмисна змова, яка призвела до “величезних соціальних витрат”.

В іншій справі Юна засудили до 30 років позбавлення волі за відправку безпілотників до Північної Кореї. Прокурори стверджували, що це була навмисна спроба розпалити напруженість у відносинах з Пхеньяном та виправдати його невдалу спробу оголосити воєнний стан.

Йому також загрожує ще п'ять судових процесів.

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