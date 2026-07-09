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На тлі нових ударів по Ірану Трамп заявив, що "війни не буде"

Знову невизначеність на Близькому Сході.

На тлі нових ударів по Ірану Трамп заявив, що "війни не буде"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Туреччині заявив, що не вважає ймовірним сценарій відновлення повноцінних бойових дій у війні проти Ірану.

Як пише ABC News, господар Білого дому похвалився, що американські війська завдають в десять разів потужнішого удару на кожен обстріл Іраном цивільних суден. Тож він очікує швидкого завершення тієї ескалації, яка виникла зараз.

Особливий акцент республіканець зробив на тому, що "потік нафти триває", а те, що відбувається зараз в Ормузькій протоці, нібито тільки збільшить доступність чорного золота і "зробить ситуацію безпечнішою".

Експерти відзначають, що, попри різкий тон заяв Трампа про "хворе, божевільне і зле" іранське керівництво, в американського президента фактично не залишається виходу, окрім як продовжувати переговори і не повертатися до ведення повноцінної війни.  

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