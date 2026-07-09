На тлі нових ударів по Ірану Трамп заявив, що "війни не буде"

Президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Туреччині заявив, що не вважає ймовірним сценарій відновлення повноцінних бойових дій у війні проти Ірану.

Як пише ABC News, господар Білого дому похвалився, що американські війська завдають в десять разів потужнішого удару на кожен обстріл Іраном цивільних суден. Тож він очікує швидкого завершення тієї ескалації, яка виникла зараз.

Особливий акцент республіканець зробив на тому, що "потік нафти триває", а те, що відбувається зараз в Ормузькій протоці, нібито тільки збільшить доступність чорного золота і "зробить ситуацію безпечнішою".

Експерти відзначають, що, попри різкий тон заяв Трампа про "хворе, божевільне і зле" іранське керівництво, в американського президента фактично не залишається виходу, окрім як продовжувати переговори і не повертатися до ведення повноцінної війни.