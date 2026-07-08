США виключать Сирію зі списку спонсорів тероризму

Президент США Дональд Трамп заявив про намір виключити Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму.

Про це він повідомив у середу під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа на полях саміту НАТО в Анкарі, передає Bloomberg.

Раніше Вашингтон уже скасував більшу частину економічних санкцій проти Дамаска, запроваджених за часів правління Башара Асада, проте Сирія досі залишалася в переліку спонсорів тероризму Держдепартаменту США.

Цей крок є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на взаємодію з новим урядом у Дамаску і надання допомоги аш-Шараа в отриманні міжнародної підтримки для відновлення країни після тривалої війни.

Разом із Туреччиною США сприяють реінтеграції Сирії. Крім того, регіон залишається ареною боротьби за вплив між США й Іраном, що ускладнює спроби Вашингтона досягти ширшого мирного врегулювання з Тегераном.

Дії США викликають занепокоєння в Ізраїлю, який традиційно вважає Дамаск своїм противником. Минулого місяця Трамп висловив незадоволення військовою кампанією Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані, припустивши, що Сирія могла б краще впоратися з протидією бойовикам на цій території. Сам аш-Шараа підтвердив готовність Дамаска сприяти стабільності в Лівані, але виключив безпосереднє військове втручання. Тим часом на запитання, чи розраховує він досі на допомогу Сирії у питанні «Хезболли», Трамп відповів, що країна «могла б допомогти».