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Білоруська державна пропаганда, попри повну підтримку війни Росії проти України, використовує власні інформаційні наративи, які відрізняються від російських.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на доповідь організації iSANS "Червоні лінії білоруської пропаганди".

Експерти зазначають, що російська пропаганда будується на запереченні права України на існування, риториці знищення української державності та закликах продовжувати війну до перемоги.

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Натомість білоруські державні медіа дедалі частіше використовують «миротворчу» риторику, просуваючи ідею переговорів та позиціонуючи Білорусь як можливий майданчик для їх проведення. Водночас вони не критикують дії Росії та продовжують поширювати антиукраїнські наративи Кремля.

У доповіді виділено три ключові відмінності між російською та білоруською пропагандою:

Російська пропаганда подає війну як екзистенційне протистояння із Заходом, тоді як білоруська наголошує на необхідності переговорів;

Україну російські пропагандисти називають «антиросією», а білоруські медіа – «сусідньою» або «братньою» країною, яка нібито перебуває під впливом Заходу;

Російська пропаганда заперечує існування окремої української ідентичності, тоді як білоруська експлуатує концепцію «трьох братніх слов'янських народів».

Дослідники також наголошують, що миротворча риторика Олександра Лукашенка має односторонній характер. За їхніми висновками, він закликає Україну погодитися на переговори на умовах Москви, не висуваючи жодних вимог до Росії як держави-агресора.

Крім того, заяви про мир супроводжуються подальшою військовою та політичною підтримкою Кремля з боку офіційного Мінська.