Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСвіт

НАТО змінює місію повітряного патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони

Тепер пілоти Альянсу зможуть самостійно знищувати об’єкти, які становлять пряму загрозу.

НАТО змінює місію повітряного патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони
військові навчання НАТО
Фото: rus.err.ee

Країни НАТО на саміті в Анкарі погодили переформатування місії повітряного патрулювання (Baltic Air Policing) в Естонії, Латвії та Литві на повноцінну місію протиповітряної оборони. 

Це рішення розширює повноваження пілотів Альянсу, дозволяючи їм самостійно знищувати об’єкти, які становлять пряму загрозу, без додаткових політичних узгоджень зі столицями, передає Reuters.

Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, особливістю оновленого мандату є надання ширших повноважень Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. 

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що відтепер рішення про перехоплення чи знищення повітряних цілей ухвалюватимуться безпосередньо Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в німецькому Удемі. Крім того, статус естонської авіабази Емарі підвищили із допоміжного об'єкта до офіційної оперативної авіабази НАТО.

  • Місія патрулювання повітряного простору трьох балтійських країн, які не мають власних винищувачів, діє з 2004 року. Її перше розширення відбулося у 2014 році після анексії Криму Росією. 
  • Потреба у нинішній трансформації виникла через погіршення безпекової ситуації в регіоні: цього року винищувачі НАТО вперше відкрили вогонь у межах місії, збивши над Естонією та Латвією кілька безпілотників, що збилися з курсу. 
  • Крім того, торік літаки Альянсу піднімали на перехоплення російського Су-35, який супроводжував танкер «тіньового флоту» РФ, що його намагалася затримати Естонія.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies