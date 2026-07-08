НАТО змінює місію повітряного патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони

Країни НАТО на саміті в Анкарі погодили переформатування місії повітряного патрулювання (Baltic Air Policing) в Естонії, Латвії та Литві на повноцінну місію протиповітряної оборони.
Це рішення розширює повноваження пілотів Альянсу, дозволяючи їм самостійно знищувати об’єкти, які становлять пряму загрозу, без додаткових політичних узгоджень зі столицями, передає Reuters.
Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, особливістю оновленого мандату є надання ширших повноважень Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що відтепер рішення про перехоплення чи знищення повітряних цілей ухвалюватимуться безпосередньо Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в німецькому Удемі. Крім того, статус естонської авіабази Емарі підвищили із допоміжного об'єкта до офіційної оперативної авіабази НАТО.
- Місія патрулювання повітряного простору трьох балтійських країн, які не мають власних винищувачів, діє з 2004 року. Її перше розширення відбулося у 2014 році після анексії Криму Росією.
- Потреба у нинішній трансформації виникла через погіршення безпекової ситуації в регіоні: цього року винищувачі НАТО вперше відкрили вогонь у межах місії, збивши над Естонією та Латвією кілька безпілотників, що збилися з курсу.
- Крім того, торік літаки Альянсу піднімали на перехоплення російського Су-35, який супроводжував танкер «тіньового флоту» РФ, що його намагалася затримати Естонія.