НАТО змінює місію повітряного патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони

Тепер пілоти Альянсу зможуть самостійно знищувати об’єкти, які становлять пряму загрозу.

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Країни НАТО на саміті в Анкарі погодили переформатування місії повітряного патрулювання (Baltic Air Policing) в Естонії, Латвії та Литві на повноцінну місію протиповітряної оборони.

Це рішення розширює повноваження пілотів Альянсу, дозволяючи їм самостійно знищувати об’єкти, які становлять пряму загрозу, без додаткових політичних узгоджень зі столицями, передає Reuters.

Як повідомив президент Литви Гітанас Науседа, особливістю оновленого мандату є надання ширших повноважень Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур пояснив, що відтепер рішення про перехоплення чи знищення повітряних цілей ухвалюватимуться безпосередньо Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в німецькому Удемі. Крім того, статус естонської авіабази Емарі підвищили із допоміжного об'єкта до офіційної оперативної авіабази НАТО.