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Військові США розпочали повторну серію атак по Ірану

В Центральному командування заявили, що удари мають послабити здатність Ірану загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці.

Військові США розпочали повторну серію атак по Ірану
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американські військові другий день поспіль завдають ударів по Ірану. В Центральному командуванні США заявили, що додаткові удари мають на меті "ще більше послабити здатність загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці."

"Сполучені Штати притягують Іран до відповідальності за нещодавню невиправдану агресію проти комерційних суден та цивільних екіпажів, які вільно плавають життєво важливим міжнародним водним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Як пише Bloomberg, за кілька годин до цього президент Дональд Трамп на саміті НАТО в Туреччині заявив, що США, ймовірно, знову атакуватимуть Іран. 

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Іранський радник верховного лідера країни заявив у дописі на X раніше в середу, що Тегеран надасть «негайну відповідь» США після погрози Трампа. Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що завдав ударів по військових базах у Кувейті та Бахрейні після нападів у вівторок.

Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні меморандуму про взаєморозуміння, який встановив короткострокове перемир'я та започаткував 60-денний період для переговорів щодо ширшої мирної угоди.

Трамп також пригрозив відновити блокаду іранських портів і заявив, що США можуть посилити свою кампанію тиску, бомбардуючи інфраструктурні об'єкти, такі як опріснювальні установки та електростанції. Трамп заявив, що, на його думку, припинення вогню між США та Іраном «закінчилося».

Переговори між США та Іраном наразі призупинені, оскільки Іран проводить тижневі масові похорони покійного Верховного лідера Алі Хаменеї , якого було вбито в перший день конфлікту наприкінці лютого.

  • Напередодні, США розпочали завдавати удари по Ірану після іранських атак на три комерційні судна, що проходили Ормузькою протокою. 
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