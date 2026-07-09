Трамп змінив літак по дорозі додому із саміту НАТО - ймовірно, був сумнів щодо безпеки

Сам республіканець називає себе "ціллю номер один для Ірану".

Повернення президента США Дональда Трампа з Туреччини після саміту НАТО привернуло увагу преси через те, що американський лідер замінив літак і додав у свій графік незаплановану зупинку.

Як пише Associated Press, замість новенького подарованого Катаром лайнера, який Трамп переобладнав під борт номер один, він вирушив з Анкари своїм старим літаком і взяв курс на базу Мілденхолл у Британії, де розміщуються американські військово-повітряні сили.

Офіційно причиною зміни літака стало те, що катарський подарунок нібито полетів у Сполучене Королівство раніше, щоб на нього змогли подивитися американські військові у Мілденхоллі.

Але експерти вказують на занепокоєння безпекою президента на тлі відновлення бойових дій проти Ірану: новий борт номер один не обладнаний усіма тими захисними системами, які має його попередник. Тому нібито й вирішили на більш потенційно загрозливому відрізку шляху використовувати старий лайнер. У Мілденхоллі Трамп пересів вже на свій катарський боїнг.

Сам президент у відповідь на запитання журналістів не став вдаватися у деталі і просто нагадав, що він нібито є "ціллю номер один для Ірану".