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Трамп змінив літак по дорозі додому із саміту НАТО - ймовірно, був сумнів щодо безпеки

Сам республіканець називає себе "ціллю номер один для Ірану".

Трамп змінив літак по дорозі додому із саміту НАТО - ймовірно, був сумнів щодо безпеки
Трамп на старому літаку Air Force One
Фото: EPA/UPG

Повернення президента США Дональда Трампа з Туреччини після саміту НАТО привернуло увагу преси через те, що американський лідер замінив літак і додав у свій графік незаплановану зупинку. 

Як пише Associated Press, замість новенького подарованого Катаром лайнера, який Трамп переобладнав під борт номер один, він вирушив з Анкари своїм старим літаком і взяв курс на базу Мілденхолл у Британії, де розміщуються американські військово-повітряні сили. 

Офіційно причиною зміни літака стало те, що катарський подарунок нібито полетів у Сполучене Королівство раніше, щоб на нього змогли подивитися американські військові у Мілденхоллі. 

Але експерти вказують на занепокоєння безпекою президента на тлі відновлення бойових дій проти Ірану: новий борт номер один не обладнаний усіма тими захисними системами, які має його попередник. Тому нібито й вирішили на більш потенційно загрозливому відрізку шляху використовувати старий лайнер. У Мілденхоллі Трамп пересів вже на свій катарський боїнг. 

Сам президент у відповідь на запитання журналістів не став вдаватися у деталі і просто нагадав, що він нібито є "ціллю номер один для Ірану".

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