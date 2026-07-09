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Мерц пообіцяв, що Європа закриє прогалину щодо далекобійного озброєння

Висновки саміту НАТО в Анкарі для європейських союзників.

Мерц пообіцяв, що Європа закриє прогалину щодо далекобійного озброєння
Далекобійні ракети
Фото: defence-ua.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав закупівлю далекобійного озброєння одним із пріоритетів роботи європейських країн НАТО за підсумками обговорень на саміті Альянсу в турецькій Анкарі.

Як пише Укрінформ, союзники у Старому світі визнають, що це "прогалина, яку потрібно закрити". Європа вже має низку систем далекобійного озброєння, але у недостатній кількості. Однією з причин, за словами Мерца, є те, наскільки складною у виробництві та дорогою є кожна така одиниця зброї.

Для вирішення цього питання існують британська та французька ініціативи, щодо яких досягнуто певних домовленостей. Але залишається також тема розміщення у Німеччині американських ракет Tomahawk - наразі Вашингтон відмовляється від цього, проте, як переконує Мерц, переговори ведуться і ще не варто говорити про те, що США остаточно відкинули цей варіант. 

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