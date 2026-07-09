США провели другу хвилю повітряних ударів по Ірану протягом останніх 48 годин. За обидві серії обстрілів вони уразили 170 цілей, пише BBC з посиланням на американських військових.

Центральне командування заявило, що 90 іранських цілей атакували під час останнього обстрілу. Це системи ППО, пускові установки ракет і дронів, об'єкти військово-морських сил, логістична інфраструктура.

Метою обстрілу назвали «подальшу деградацію спроможності Ірану атакувати комерційне судноплавство та невинних цивільних моряків в Ормузькій протоці».

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Іран повідомив про загибель восьми своїх військових у вівторок.

Корпус вартових Ісламської революції тим часом провів удари по американський військових базах у Кувейті і Бахрейні. Терористична організація назвала їх «першою фазою каральної відповіді на дії американців, які порушили договір». У заяві додали, що в разі продовження «агресії» КВІР поширить атаки на інші регіони.

Війна на Близькому Сході

Бойові дії розпочалися як спільна операція Ізраїлю і США проти Ірану, метою якої декларували усунення загрози від ядерної і ракетної програм країни та її режиму. В квітні сторони домовилися по перемир'я, але Ізраїль відмовився його поширювати на Ліван, де він хоче створити буферну зону поблизу свого кордону.

У червні США заявили про досягнення домовленості з Іраном про взаєморозуміння. Передбачалося, що угоду підпишуть у Швейцарії, і що після цього сторони матимуть 60 днів для напрацювання остаточної угоди, яка б поклала край конфлікту.

Однак Трамп дистанційно підписав договір з Версальського палацу у Франції. Від Ірану підпис ставив президент Масуд Пезешкіян, хоча правителем Ірану є верховний лідер. Підписання угоди між Іраном і США у Швейцарії скасували.

Трамп чітко дав зрозуміти, що якщо умови меморандуму його не влаштують, що США продовжать удари по Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що схвалив меморандум про взаєморозуміння, хоча він містить суперечливі положення.

Перед скасуванням переговорів напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim повідомило, що іранські переговірники повинні побачити ознаки виконання тимчасової угоди з боку США, перш ніж зможуть розпочатися наступні раунди мирних переговорів, і що немає підтвердження того, що їхня делегація поїде до Женеви.

Ізраїль, який не брав участі в мирних переговорах і дистанціювався від угоди між США та Іраном, продовжив бойові дії в Лівані та завдав нових авіаударів, звинувативши «Хезболлу» в порушенні режиму припинення вогню. «Хезболла» заявила, що її бійці знищили три ізраїльські танки на півдні країни, і що зіткнення «тривають». Ізраїль не підтвердив, що його танки були уражені.

27 червня американці вдарили по Ірану у відповідь на атаки на судна. А 8 липня Штати заявили про початок нової серії атак. Президент Дональд Трамп вважає, що перемир'я з Іраном завершилося.