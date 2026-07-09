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Австралія продаватиме Індії уран для виробництва електроенергії

Однак невідомо, скільки оксиду урану чи жовтого кеку Нью-Делі закупить або протягом якого терміну.

Австралія продаватиме Індії уран для виробництва електроенергії
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Австралія погодилася продавати Індії уран для виробництва електроенергії, пише Bloomberg.

Домовленість досягнули у рамках знакової угоди, підписаної між двома країнами під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Мельбурна.

Індія закуповуватиме уран виключно для мирних цілей, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни.

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Угода укладена на тлі прагнення країни збільшити свої потужності в галузі ядерної енергетики. У заяві не вказано, скільки оксиду урану чи жовтого кеку, країна закупить або протягом якого терміну.

Дві країни підписали початковий пакт про співпрацю в ядерній галузі у 2014 році, невдовзі після того, як Моді став прем'єр-міністром.

Мета Індії – збільшити генерацію атомної енергії до 2047 року у більше ніж десять разів – до 100 гігават. Соціальні та екологічні проблеми, пов'язані з розширенням внутрішнього видобутку урану, змушують країну вдаватися до імпорту.

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Наразі країна імпортує уран з Росії та Узбекистану. Відповідно до березневої угоди, поставки від канадської компанії Cameco розпочнуться наступного року.

Хоча Австралія володіє найбільшими у світі запасами урану, у країні працюють лише три шахти – всі у південних регіонах. Кілька інших штатів забороняють видобуток урану через побоювання, що цей матеріал може потрапити до складу ядерної зброї.

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