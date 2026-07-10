У Лондоні після футбольного матчу чотирьох людей затримали за вуличні заворушення

Один поліцейський отримав поранення під час заворушень, влаштованих окремими футбольними фанатами після матча Кубку світу в Лондоні 9 липня. Правоохоронці затримали чотирьох людей, повідомила лондонська поліція. На оприлюднених у соцмережах кадрах зафіксовані десятки фанів, що стояли на Еджвер-роуд біля Гайд-парку, пише The Guardian.

Деякі з них кидали в поліцію пляшки та інші предмети. Дехто запустив феєрверки.

«Одного поліцейського доправили до лікарні з травмою голови. Імовірно, він дістав поранення від удару скляною пляшкою», – сказав речник поліції.

9 липня в Лондоні у чвертьфіналі Чемпіонату світу змагалися Франція і Марокко. Франція перемогла з рахунком 2:0 і стала першим півфіналістом Мундіалю і тепер чекатиме на визначення свого наступного суперника. Ним стане хтось із пари Іспанія – Бельгія.