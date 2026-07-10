Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ГоловнаСвіт

Енді Бернем став на крок ближчим до посади прем'єр-міністра Британії

Перше важливе голосування успішно пройдене.

Енді Бернем став на крок ближчим до посади прем'єр-міністра Британії
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем отримав підтримку 322 депутатів-лейбористів під час голосування щодо висування його кандидатури на посаду очільника партії та нового прем'єр-міністра.

Як пише BBC, забракло лише одного голосу для того, щоб вже зараз зробити математично неможливою участь інших кандидатів у боротьбі за крісло, яке звільнить сер Кір Стармер. При цьому на засіданні були присутні не всі лейбористи, і деякі з тих, хто не прибув до парламенту, вже підтвердили підтримку Бернема.

Якщо до наступної середи жоден інший член партії не спробує протистояти Бернему, то його оголосять новим лідером, а 20 липня він офіційно стане 81-им прем'єр-міністром Сполученого Королівства. 

Для 56-річного уродженця Ліверпуля це вже третя спроба стати на чолі лейбористів, попередні дві у 2010 та 2015 році були невдалими. У 2017 році він залишив депутатську посаду і перейшов на муніципальний рівень. Але кілька тижнів тому Бернем виграв проміжні вибори, щоб знову стати членом парламенту і отримати право претендувати на роль прем'єра.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies