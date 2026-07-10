Колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем отримав підтримку 322 депутатів-лейбористів під час голосування щодо висування його кандидатури на посаду очільника партії та нового прем'єр-міністра.

Як пише BBC, забракло лише одного голосу для того, щоб вже зараз зробити математично неможливою участь інших кандидатів у боротьбі за крісло, яке звільнить сер Кір Стармер. При цьому на засіданні були присутні не всі лейбористи, і деякі з тих, хто не прибув до парламенту, вже підтвердили підтримку Бернема.

Якщо до наступної середи жоден інший член партії не спробує протистояти Бернему, то його оголосять новим лідером, а 20 липня він офіційно стане 81-им прем'єр-міністром Сполученого Королівства.

Для 56-річного уродженця Ліверпуля це вже третя спроба стати на чолі лейбористів, попередні дві у 2010 та 2015 році були невдалими. У 2017 році він залишив депутатську посаду і перейшов на муніципальний рівень. Але кілька тижнів тому Бернем виграв проміжні вибори, щоб знову стати членом парламенту і отримати право претендувати на роль прем'єра.