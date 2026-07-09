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У Казахстані посилили контроль за незаконним вивезенням пального через кордон

Власники транспорту встановлюють додаткові баки, аби перевозити там додаткові літри пального.

У Казахстані посилили контроль за незаконним вивезенням пального через кордон
прапор Казахстану

Міністерство внутрішніх справ Казахстану намагається припиняти незаконне вивезення пального, бо власники авто обладнали свій транспорт додатковими паливними баками. 

Для цього поблизу автомобільних пунктів пропуску через державний кордон працюють 59 поліцейських постів, ідеться на урядовому сайті Казахстану.

На постах правоохоронці спільно з іншими державними органами оглядають автомобілі, які перетинають кордон.

Казахстанське МВС повідомило, що з початку року виявили 255 фактів експлуатації транспорту з незаконно переобладнаними паливними баками. Усіх порушників притягнули до адміністративної відповідальності. 

Серед оштрафованих — 195 іноземців і 60 громадян Казахстану. Автомобілі повернули власникам лише після того, як вони демонтували незаконно встановлені баки.

  • Великий дефіцит пального зараз у Росії після українських атак на тамтешні НПЗ.
  • За оцінками експертів, через удари з ладу виведено від 20% до 40% нафтопереробних потужностей РФ, а обсяги переробки нафти у червні впали на 28% нижче від середнього показника за останні п'ять років.
  • В результаті Росія оголосила про введення короткострокової повної заборони на експорт дизельного пального.
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