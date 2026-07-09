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У США демократ Платнер виходить із ключових перегонів до Сенату після звинувачень у зґвалтуванні

Штат Мен вважається однією з найкращих можливостей для демократів отримати місце республіканців у Сенаті на проміжних виборах у листопаді.

У США демократ Платнер виходить із ключових перегонів до Сенату після звинувачень у зґвалтуванні
Грем Платнер
Фото: nhpr.org

У США кандидат у Сенат від Демократичної партії Грем Платнер призупинив свою кампанію в американському штаті Мен, повідомляє DW.

Це зруйнувало перегони, які демократи вважають одним із своїх найкращих шансів отримати місце у верхній палаті парламенту.

Раніше Politico повідомило, що Дженні Расікот, яка раніше зустрічалася з Платнером, звинуватила його у зґвалтуванні у 2021 році. Через це кілька відомих демократів, включно зі сенатором Берні Сандерсом, відмовилися від своєї підтримки Платнера.

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Платнер заперечив це звинувачення, але заявив, що відмовиться від участі в перегонах.

Хто такий Грем Платнер?

Платнер – шукач устриць та військовий ветеран, який служив в Іраку та Афганістані. Він балотувався як політичний аутсайдер, його меседж був зосереджений на економічній нерівності та невдоволенні владною верхівкою.

Його популістична платформа допомогла йому перемогти на червневих праймеріз губернаторку штату Мен Джанет Міллс – кандидатку, яку підтримувала політична верхівка Демократичної партії.

Водночас його популярність зростала на тлі низки суперечливих ситуацій: ЗМІ висвітлювали старі дописи Платнера на Reddit, де він, очевидно, підтримував політичне насильство. Також повідомляли про татуювання “Тотенкопф” у вигляді черепа з кістками на грудях. Цей символ часто пов’язують із нацистською естетикою.

Платнер вибачився за пости та сказав, що не знав значення свого тату. Він переконує, що зробив його багато років тому, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час військової відпустки.

Прихильники здебільшого не звертали уваги на ці проблеми, оскільки Платнер відкрито говорив про свою боротьбу з посттравматичним стресовим розладом, депресією та зловживанням алкоголем після військової служби. Але в понеділок з’явилися звинувачення, що у 2021 році, коли Грем та Расікот зустрічалися, Грем без дозволу напідпитку зайшов до її будинку та зґвалтував.

Чому вибору до Сенату у штаті Мен мають значення

Мен вважається однією з найкращих можливостей для демократів отримати місце республіканців у Сенаті на проміжних виборах у листопаді.

Останні опитування показують, що демократи мають шанс здобути більшість у Сенаті, що дозволить їм більш рішуче перешкоджати реалізації порядку денного президента Дональда Трампа.

Мен – це єдиний штат, який проголосував за Камалу Гарріс у 2024 році, але він досі представлений у Сенаті республіканкою Сюзен Коллінз. Відтак перемога тут для демократів є критично важливою.

Коллінз підтримувала імідж поміркованої політикині, її позиції періодично різнилися від позицій Трампа. Однак хоча демократи кажуть, що вона все ще здебільшого підтримує порядок денний президента.

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