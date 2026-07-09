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Мільйони людей можуть не потрапити до списків виборців на перших повоєнних виборах через стару виборчу адресу

Зміни її можна вже зараз. 

Мільйони людей можуть не потрапити до списків виборців на перших повоєнних виборах через стару виборчу адресу
Ольга Айвазовська
Фото: Євгенія Герман

Мільйони людей ризикують не потрапити до реалістичних списків виборців на перших повоєнних виборах, якщо самостійно не змінять виборчу адресу.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«На жаль, тут трагедія. І вона не в площині відповідальності ЦВК, бо ЦВК має працювати з офіційними даними, які надходять із інших реєстрів. А масштаб внутрішнього і зовнішнього переміщення є таким великим і настільки далеким від офіційних даних, що нам доведеться мати якийсь інший трек, аби мобілізувати людей, які хочуть брати участь у політичному житті України. Держава неспроможна зробити все це самотужки без волі власне виборця», – сказала вона.

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За даними «ОПОРИ», по всій країні 30% громадян живуть не за адресою реєстрації, а половина переселенців узагалі не зареєстровані як ВПО – їх немає в реєстрі.

«Якщо додати тих, хто виїхав за кордон, – а їхні дані будуть у списках виборців тут, вони є в Державному реєстрі виборців, – то 50%», – зазначила Айвазовська.

Водночас експертка застерегла від прямолінійного висновку, що всі ці люди випадуть з виборів, – багато що залежить від того, де саме зареєстрований виборець.

«Умовно, якщо ви зареєстровані в Києві, маєте одне житло, а знімаєте інше, то ви можете поїхати на виборчу дільницю туди, де зареєстровані, і проголосувати. Але якщо ваша виборча адреса, наприклад, на окупованій території або у Краматорську, а живете ви в Ужгороді, – ви ж не поїдете в Краматорськ голосувати, правда?» – пояснила вона.

Змінити виборчу адресу можна вже зараз: електронний кабінет виборця відновив роботу із січня 2026 року, але люди про це не знають. За даними опитування «ОПОРИ», якщо держава звертатиметься до людей, змінювати виборчу адресу готові 72% громадян, якщо ні – лише 54%, і цього недостатньо.

«І я закликаю виборців робити це зараз. Бо ми не знаємо, якими будуть кібератаки, чи спроможний буде Державний реєстр витримати навалу в мільйон звернень за годину в останній день, коли це можна буде зробити. Тому робіть це завчасно і будьте спокійні, що держава про вас знає і ви будете голосувати», – підсумувала Айвазовська.

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