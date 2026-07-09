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Айвазовська пояснила, що 17 санкцій означають для Порошенка: ймовірно він не зможе балотуватися

Айвазовська пояснила, що 17 санкцій означають для Порошенка: ймовірно він не зможе балотуватися
Фото: eurosolidarity.org

Санкції РНБО проти Петра Порошенка, серед яких заборона вчинення правочинів, можуть стати перепоною для п'ятого президента, якби він хотів балотуватися на повоєнних виборах.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявила голова правління Громадянської мережі «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Серед людей, щодо яких запроваджені санкції, є громадяни, які займаються політикою, зокрема Петро Порошенко. Конкретно 17 санкцій, зокрема заборона вчинення правочинів. А правочин – це будь-який документ, будь-які дії щодо майнових прав, підписання договорів», – зазначила вона.

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Айвазовська пояснила, що не всі підсанкційні особи мають однаковий перелік обмежень: санкції, накладені РНБО, мають різну тривалість – у когось п'ять років, у когось десять, у когось безстроково. Але для майбутнього кандидата – від партії чи самовисуванця – заборона правочинів блокує найбазовіші етапи виборчої кампанії.

«Він не зможе повноцінно подати документи, не зможе відкрити виборчий фонд, не зможе наповнити його власними коштами, бо вони арештовані. Не зможе вести агітацію», – наголосила експертка.

Ключовим, за її словами, стане те, чи збігатимуться строки дії санкцій із виборчим процесом.

«Там, якщо подивитися, є дві санкції, які діють безстроково, а решта мають певний термін. Якщо цей термін накладатиметься на виборчий процес і стосуватиметься правочинів, то ймовірно, що Петро Порошенко не зможе брати участь у виборах», – підсумувала Айвазовська.

  • Санкції Ради нацбезпеки і оборони проти Петра Порошенка застосували в лютому. СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про «вугільну справу», що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму. 
  • Сам президент сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. 
  • Верховний Суд розглядає позов Порошенка про визнання санкцій незаконними з весни 2025. 
  • Захист Порошенка наголошує, що при застосуванні санкцій були допущені порушення.
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