Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
ГоловнаСвіт

Цьогоріч у Німеччині зафіксовано понад 5 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою

Наприкінці червня температура в деяких частинах країни перевищила 40 градусів Цельсія. 

Цьогоріч у Німеччині зафіксовано понад 5 тисяч смертей, пов’язаних зі спекою
Берлін, червень 2026 року
Фото: EPA/UPG

Цього року у Німеччині зафіксовано щонайменше 5120 смертей, пов'язаних зі високими температурами, більшість з яких – під час червневої спеки, яка паралізувала Європу більше тижня.

Про це повідомляє DW.

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив, що близько 4270 померлих були віком 75 років і старші.

Реклама

Наприкінці червня температура в деяких частинах країни перевищила 40 градусів Цельсія. 

Більшість будівель у Німеччині не побудовані з урахуванням таких високих температур, включно з багатьма лікарнями та будинками для людей похилого віку, які досі не мають кондиціонерів.

Національна влада Франції також повідомила про тисячі додаткових смертей через червневу спеку, а також про сотні в Іспанії, Нідерландах та Бельгії.

Національні органи влади у Франції також повідомили про тисячі смертей через червневу спеку, також є багато жертв у Іспанії, Нідерландах та Бельгії.

Служба з питань зміни клімату ЄС Copernicus заявила про те, що цей червень був найспекотнішим за всю історію спостережень.

Центр громадського здоров’я МОЗ не радить засмагати через ризики для тіла через ультрафіолетове випромінювання.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies