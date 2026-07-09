Цього року у Німеччині зафіксовано щонайменше 5120 смертей, пов'язаних зі високими температурами, більшість з яких – під час червневої спеки, яка паралізувала Європу більше тижня.

Про це повідомляє DW.

Інститут Роберта Коха (RKI) повідомив, що близько 4270 померлих були віком 75 років і старші.

Реклама

Наприкінці червня температура в деяких частинах країни перевищила 40 градусів Цельсія.

Більшість будівель у Німеччині не побудовані з урахуванням таких високих температур, включно з багатьма лікарнями та будинками для людей похилого віку, які досі не мають кондиціонерів.

Національна влада Франції також повідомила про тисячі додаткових смертей через червневу спеку, а також про сотні в Іспанії, Нідерландах та Бельгії.

Національні органи влади у Франції також повідомили про тисячі смертей через червневу спеку, також є багато жертв у Іспанії, Нідерландах та Бельгії.

Служба з питань зміни клімату ЄС Copernicus заявила про те, що цей червень був найспекотнішим за всю історію спостережень.

Центр громадського здоров’я МОЗ не радить засмагати через ризики для тіла через ультрафіолетове випромінювання.