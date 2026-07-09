Україна в найближчі дні отримає пакет ППО PAC-3 від США

Також будуть постачання від партнерів з Європи.

Україна в найближчі дні отримає пакет PAC-3 від США. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

В межах саміту НАТО в Анкарі він домовився про постачання антибалістичних ракет PAC-3 і з країнами Європи, але там дат поставок ще немає.

Росія, користуючись браком антибалістичних ракет, посилила ракетні удари по Україні, зокрема Києву. Вона стала бити балістикою по столиці кожні два дні.

Удари призвели до десятків жертв серед мирних людей та численних ушкоджень.