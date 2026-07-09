Від тяжкого поранення помер вибухотехнік бригади «Лють» майор поліції Олександр Кучай

Він мобілізувався в 2023 році.

Від тяжкого поранення на фронті помер майор поліції Олександр Кучай (Дедінсайд). Вибухотехнік штурмового полку «Сафарі» бригади «Лють» отримав поранення 4 липня під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Його госпіталізували до столичної лікарні, але 8 липня серце захисника зупинилося. Про це повідомили в Нацполіції та поліції Києва.

«Олександр Кучай народився 21 липня 1974 року у Києві. Із 2015 року служив у поліції Києва, сумлінно виконував свій обов’язок, був професіоналом і людиною, на яку завжди можна було покластися. У лютому 2023 році поліцейський долучився до лав штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють". Відтоді майор поліції боронив нашу державу на передовій – сміливо, гідно, зі зброєю в руках, як справжній воїн і патріот», – йдеться у повідомленні.

В Олександра залишилися дружина Наталія, доньки Ірина і Марія, батько Леонід і мати Лілія.

«Для них це непоправна втрата. Для штурмового полку "Сафарі" бригади "Лють" – болісна втрата побратима, офіцера та людини честі. Для України – ще один Герой, який віддав найдорожче за свободу та майбутнє своєї держави», – додали в НПУ.