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Зеленський: США визнали Україну готовою виробляти Patriot, політична домовленість уже є

Лише декілька країн світу мають відповідну готовність. 

Зеленський: США визнали Україну готовою виробляти Patriot, політична домовленість уже є
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Анкарі була результативною, як і сам саміт НАТО. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

Він подякував американському лідеру за позитивне рішення про надання Україні ліцензії на виробництво Patriot. Це обговорили в деталях.

«Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти "петріоти" в світі можуть дві-три країни через те, що технологічно інші неготові», – сказав він.

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Штати визнали Україну країною, яка готова до такого виробництва. Далі потрібно, щоб дипломати, МЗС і міністерство оборони домовилися про технічні деталі. 

«Ми вирішили це питання позитивно. Стосовно виробництва "петріотів" в Україні ми вирішили це питання політично. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представник різних міністерств, представники виконавчої влади, щоб вони зараз без пауз почали над цим працювати, щоб ми отримали ліцензії дуже швидко», – сказав президент України.

Він додав, що для захисту від балістики робота йде в кількох напрямках: ліцензії на виробництво, чітке фінансування за програмою закупівлі зброї в США іншими країнами НАТО PURL, двосторонні угоди з країнами Європи про додаткові ракети, поки нема своїх систем.

«Своєї антибалістичної системи в нас поки немає, і тому ми працюємо в кількох напрямках», – пояснив він. 

Президент зазначив, що Україна з задоволенням співпрацювала б з японською компанією Mitsubishi, що займається ліцензійним виробництвом ракет Patriot.

«Це, напевно, найсильніший сьогодні приклад, як після отримання американської ліцензії розгорнути виробництво своєї вже антибалістики», – сказав президент України.

  • Україна тривалий час просила надати їй ліцензії на виробництво засобів ППО Patriot, що здатні ефективно збивати різні типи ракет, зокрема балістики. Виробництво в Україні допоможе не лише в захисті українських населених пунктів від російських атак, а й в обороноздатності інших країн. 
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