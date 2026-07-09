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У Польщі засудили подружжя росіян, які працювали на ФСБ і відправили посилку з бомбою

Суд призначив чоловіку сім років ув'язнення, а його дружині — три роки тюрми за допомогу в шпигунстві.

У Польщі засудили подружжя росіян, які працювали на ФСБ і відправили посилку з бомбою
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Окружний суд у Сосновці в Польщі засудив росіянина за шпигунство та відправку посилки з вибухівкою. 

Його дружина отримала термін за співучасть у шпигунській діяльності, повідомляє Національна прокуратура Польщі, передає RMF24.

Правоохоронці затримали подружжя у липні 2024 року, а закритий судовий процес розпочався у січні цього року через загрозу державній безпеці. Слідчі встановили, що чоловік з лютого до серпня 2022 року співпрацював із ФСБ Росії, збираючи дані про російських опозиціонерів у Польщі та організації, які їм допомагають.

Зібрану інформацію засуджений. передавав дружині на зашифрованій флешці, а вона мала відвезти її в Росію та віддати представникам ФСБ. 

Крім цього, чоловіка визнали винним в організації відправки кур'єрською службою посилки з потужною бомбою на основі нітрогліцерину, яку влітку 2024 року виявили на складі в Лодзинському воєводстві.

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