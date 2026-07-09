Міноборони: Українська ППО у червні збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак

Українська ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак у червні.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Протягом місяця сили протиповітряної оборони ліквідували 90% безпілотників типу «Шахед», «Гербера» та «Італмас», а також 90% крилатих ракет (зокрема «Калібр», «Іскандер-К», Х-101 тощо). Водночас українським бійцям вдалося знищити 40% балістичних ракет типу «Іскандер», «Кинджал», 48Н6ДМ та інших подібних цілей.
Якщо за місяць росія випустила майже 6 000 дронів і ракет, то українські сили знищили майже 5 300.
У оборонному відомстві наголосили, що саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для ППО. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Міноборони знову закликало партнерів передати наявні на їхніх складах ракети-перехоплювачі, щоб забезпечити захист української критичної інфраструктури.
- На зустрічі в Анкарі 8 липня президент США Дональд Трамп висловився за те, аби дати нашій державі дозвіл на виробництво ракет до Patriot. Їх критично не вистачає, щоб збивати російську балістику. Тому останніми днями в Україні найгірші ураження сталися внаслідок влучань саме ракет.
- У червні Володимир Зеленський заявив, що раніше США ставилися стримано до ідеї дати Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot. Але зараз ситуація змінилася.
- За словами Зеленського, наразі власні потужності США дозволяють випускати не більше 700 ракет на рік. Частину виробництва американці вже локалізували в Європі, передавши відповідні ліцензії Німеччині. Україна скористалася цим і уклала з німецькою стороною масштабний контракт на виробництво 600 ракет. Водночас Зеленський зауважив, що виконання цього замовлення — тривалий процес, тому Україна прагне розгорнути власне виробництво.