Міноборони: Українська ППО у червні збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак

За місяць Росія випустила майже 6 000 дронів і ракет, із яких українські сили знищили майже 5 300.

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Українська ППО збила 89% повітряних цілей під час масованих російських атак у червні.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Протягом місяця сили протиповітряної оборони ліквідували 90% безпілотників типу «Шахед», «Гербера» та «Італмас», а також 90% крилатих ракет (зокрема «Калібр», «Іскандер-К», Х-101 тощо). Водночас українським бійцям вдалося знищити 40% балістичних ракет типу «Іскандер», «Кинджал», 48Н6ДМ та інших подібних цілей.

Якщо за місяць росія випустила майже 6 000 дронів і ракет, то українські сили знищили майже 5 300.

У оборонному відомстві наголосили, що саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для ППО. Їхнє перехоплення потребує значної кількості ракет РАС-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Міноборони знову закликало партнерів передати наявні на їхніх складах ракети-перехоплювачі, щоб забезпечити захист української критичної інфраструктури.