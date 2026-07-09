Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСвіт

Україна і Європа розробляють проєкт власної антибалістики «Фрея»: президент розповів деталі

Якщо відповідну систему вдасться створити, то Україна зможе закривати небо самостійно і допомагати партнерам. 

Україна і Європа розробляють проєкт власної антибалістики «Фрея»: президент розповів деталі
Прапори України і Франції
Фото: Мінстратегпром

Україна і європейські партнери працюють над проєктом «Фрея», покликаним створити власну антибалістичну систему. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

Це європейський проєкт, але головує в ньому Україна – саме вона вироблятиме ракету. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Перша зустріч на цю тему найближчим часом відбудеться у Франції. За словами президента, це буде зустріччю антибалістичної коаліції. Таких європейських країн вісім. 

Реклама

«Наше задання було зібрати лідерів, зібрати компанії, зібрати NSA (радники з національної безпеки. – Ред.) і зібрати всіх разом та представити відповідний проєкт виробництва спільного європейського антибалістичного проєкту під назвою "Фрея"», – сказав він.

Презентацію проведуть для країн, які можуть допомогти з виробництвом. Україна може зробити це сама, але на втілення підуть роки. А європейські країни вже мають виробництва радарів та інших речей, які необхідні для системи ППО. Україна їх не має.

«Якщо лідери підтримають "Фрея" – "Фрея почне жити, ну, найближчим часом. Якщо чесно, ціль номер один, це антибалістика», – сказав глава держави. 

Якщо проєкт вдасться, то Україна закриватиме небо над собою самостійно і допоможе партнерам. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies