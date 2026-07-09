Україна і Європа розробляють проєкт власної антибалістики «Фрея»: президент розповів деталі

Якщо відповідну систему вдасться створити, то Україна зможе закривати небо самостійно і допомагати партнерам.

Україна і європейські партнери працюють над проєктом «Фрея», покликаним створити власну антибалістичну систему. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

Це європейський проєкт, але головує в ньому Україна – саме вона вироблятиме ракету. Антибалістична система «Фрея» має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Перша зустріч на цю тему найближчим часом відбудеться у Франції. За словами президента, це буде зустріччю антибалістичної коаліції. Таких європейських країн вісім.

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«Наше задання було зібрати лідерів, зібрати компанії, зібрати NSA (радники з національної безпеки. – Ред.) і зібрати всіх разом та представити відповідний проєкт виробництва спільного європейського антибалістичного проєкту під назвою "Фрея"», – сказав він.

Презентацію проведуть для країн, які можуть допомогти з виробництвом. Україна може зробити це сама, але на втілення підуть роки. А європейські країни вже мають виробництва радарів та інших речей, які необхідні для системи ППО. Україна їх не має.

«Якщо лідери підтримають "Фрея" – "Фрея почне жити, ну, найближчим часом. Якщо чесно, ціль номер один, це антибалістика», – сказав глава держави.

Якщо проєкт вдасться, то Україна закриватиме небо над собою самостійно і допоможе партнерам.