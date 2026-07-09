Зеленський: всі лідери визнають, що Україна стала сильнішою

Зараз у війні для України є вікно можливостей. Вона стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.
Результати українських дій усі бачать, насамперед – завдяки військовим. Армія дає можливість президенту зміцнювати його позиції.
«Путін, чи він це знає, чи ні, але він точно отримує інформацію, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є, дійсно, такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилася», – сказав Володимир Зеленський.
За його словами, це бачать лідери усіх держав.
«Усі відмічають одне: Україна стала сильнішою», – сказав він.
- Україна цього року наростила кількість успішних ударів в глибину Росії. Зокрема, била по Сибіру, Уралу і Москві. Цілями є військові і нафтові об'єкти, завдяки яким Кремль заробляє кошти на ведення війни.