Зеленський: всі лідери визнають, що Україна стала сильнішою

Зараз у війні для України є вікно можливостей. Вона стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

Результати українських дій усі бачать, насамперед – завдяки військовим. Армія дає можливість президенту зміцнювати його позиції.

«Путін, чи він це знає, чи ні, але він точно отримує інформацію, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є, дійсно, такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилася», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, це бачать лідери усіх держав.

«Усі відмічають одне: Україна стала сильнішою», – сказав він.