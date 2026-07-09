Росіяни майже 20 разів впродовж дня атакували Дніпропетровщину

Майже 20 разів упродовж дня росіяни атакували 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині постраждали райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні оселі і автомобілі.
У Слобожанській громаді Дніпровського району та у Павлограді виникли пожежі.
На Синельниківщині противник бив по Миколаївській і Васильківській громадах. Понівечена інфраструктура.
Росіяни цілили також по Грушівській громаді, на Криворіжжі.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Уночі російська армія майже 20 разів атакувала Дніпропетровську область авіабомбами, дронами й артилерією. Била по трьох районах. Одна людина поранена