Росіяни майже 20 разів впродовж дня атакували Дніпропетровщину

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Майже 20 разів упродовж дня росіяни атакували 5 районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині постраждали райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні оселі і автомобілі.

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У Слобожанській громаді Дніпровського району та у Павлограді виникли пожежі.

На Синельниківщині противник бив по Миколаївській і Васильківській громадах. Понівечена інфраструктура.

Росіяни цілили також по Грушівській громаді, на Криворіжжі.

На щастя, обійшлося без постраждалих.