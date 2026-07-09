Єврокомісія стурбована рішенням МОК щодо російських спортсменів

«Нормалізації» участі Росії у міжнародних подіях не має бути до настання справедливого миру в Україні, вважає речниця ЄК.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Європейська комісія висловила занепокоєння нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, яке дозволить спортсменам із РФ повернутися на міжнародні змагання.

На брифінгу речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен підкреслила, що такі дії МОК викликають глибоке занепокоєння, повідомляє «Європейська правда».

«Ці події викликають у нас серйозне занепокоєння. Лідери держав та урядів на зустрічі Євроради 18 червня зауважили, що доки не настав справедливий і сталий мир в Україні, "нормалізації" участі Росії у міжнародних спортивних і культурних подіях не має бути», - сказала посадовиця.

За словами речниці, Європейська комісія повною мірою підтримує та поділяє цю офіційну позицію європейських лідерів.