Єврокомісія стурбована рішенням МОК щодо російських спортсменів

Європейська комісія висловила занепокоєння нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, яке дозволить спортсменам із РФ повернутися на міжнародні змагання.
На брифінгу речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен підкреслила, що такі дії МОК викликають глибоке занепокоєння, повідомляє «Європейська правда».
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«Ці події викликають у нас серйозне занепокоєння. Лідери держав та урядів на зустрічі Євроради 18 червня зауважили, що доки не настав справедливий і сталий мир в Україні, "нормалізації" участі Росії у міжнародних спортивних і культурних подіях не має бути», - сказала посадовиця.
За словами речниці, Європейська комісія повною мірою підтримує та поділяє цю офіційну позицію європейських лідерів.
- 7 липня стало відомо, що виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету Росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.
- Україна обурилася цим рішенням.
- ФІФА теж збирається розглянути повернення російських збірних і клубів на змагання.