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Єврокомісія стурбована рішенням МОК щодо російських спортсменів

«Нормалізації» участі Росії у міжнародних подіях не має бути до настання справедливого миру в Україні, вважає речниця ЄК.

Єврокомісія стурбована рішенням МОК щодо російських спортсменів
Єврокомісія
Фото: energynews.com.ua

Європейська комісія висловила занепокоєння нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, яке дозволить спортсменам із РФ повернутися на міжнародні змагання.

На брифінгу речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен підкреслила, що такі дії МОК викликають глибоке занепокоєння, повідомляє «Європейська правда».

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«Ці події викликають у нас серйозне занепокоєння. Лідери держав та урядів на зустрічі Євроради 18 червня зауважили, що доки не настав справедливий і сталий мир в Україні, "нормалізації" участі Росії у міжнародних спортивних і культурних подіях не має бути», - сказала посадовиця.

За словами речниці, Європейська комісія повною мірою підтримує та поділяє цю офіційну позицію європейських лідерів.

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