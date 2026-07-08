Аргентина здійснила камбек у матчі з Єгиптом завдяки голу і асисту Мессі

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Збірна Аргентини перемогла Єгипет (3:2) в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Першими в матчі забили єгиптяни. На 15 хвилині відзначився Ібрагім. Аргентинці мали шанс відігратися на 21-й, але Ліонель Мессі не реалізував пенальті.

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На 67 хвилині єгиптяни подвоїли перевагу завдяки Зіко. Лава запасних Єгипту уже святкувала перемогу, але Мессі був проти. Спочатку він віддав гольовий пас на Ромеро на 79 хвилині, а потім забив самотужки на 83-й.

Крапку в матчі поставив Енцо Фернандес на 2 доданій до основного часу хвилині.

Асист Мессі став для нього дев’ятим на чемпіонатах світу. Він став рекордсменом за цим показником, обійшовши свого земляка Дієго Марадону.

Окрім того, в активі Мессі 8 голів на ЧС-2026 і 21 на чемпіонатах світу загалом.

У чвертьфіналі турніру Аргентина зіграє з переможцем пари Швейцарія – Колумбія.

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