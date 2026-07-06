​Збірна Англії перемогла Мексику і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

На 54-й хвилині Англія залишилася в меншості, але зуміла втримати переможний результат.

На Чемпіонаті світу-2026 з футболу визначилася ще одна чвертьфінальна пара. За путівку до півфіналу збірна Англії зіграє проти Норвегії.

Про це повідомляє Football24.ua.

В 1/8 фіналу англійці здолали господарів турніру – збірну Мексики – з рахунком 3:2.

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Перший тайм команда Англії виграла 2:1 завдяки дублю Джуда Беллінгема, який відзначився на 36-й та 38-й хвилинах. Після перерви Гаррі Кейн реалізував пенальті на 60-й хвилині та збільшив перевагу своєї команди.

На 54-й хвилині Англія залишилася в меншості після вилучення Джарелла Кванси, однак зуміла втримати переможний результат.

Мексиканці відповіли голами Хуліана Кіньйонеса на 42-й хвилині та Рауля Хіменеса, який реалізував пенальті на 69-й хвилині, але цього виявилося недостатньо для камбеку.

Для збірної Англії це третій поспіль вихід до чвертьфіналу XC. Натомість Мексика, яка до цього виграла всі матчі турніру та не пропустила жодного м’яча, не змогла подолати стадію 1/8 фіналу та вийти до чвертьфіналу вперше за 40 років.

Матч Англія – Норвегія за вихід до півфіналу відбудеться у ніч на неділю, 12 липня.