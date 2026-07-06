Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
ГоловнаСпорт

​Збірна Англії перемогла Мексику і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу

На 54-й хвилині Англія залишилася в меншості, але зуміла втримати переможний результат.

​Збірна Англії перемогла Мексику і вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу
Чемпіонат світу з футболу 2026
Фото: EPA/UPG

На Чемпіонаті світу-2026 з футболу визначилася ще одна чвертьфінальна пара. За путівку до півфіналу збірна Англії зіграє проти Норвегії.

Про це повідомляє Football24.ua.

В 1/8 фіналу англійці здолали господарів турніру – збірну Мексики – з рахунком 3:2.

Реклама

Перший тайм команда Англії виграла 2:1 завдяки дублю Джуда Беллінгема, який відзначився на 36-й та 38-й хвилинах. Після перерви Гаррі Кейн реалізував пенальті на 60-й хвилині та збільшив перевагу своєї команди.

На 54-й хвилині Англія залишилася в меншості після вилучення Джарелла Кванси, однак зуміла втримати переможний результат.

Мексиканці відповіли голами Хуліана Кіньйонеса на 42-й хвилині та Рауля Хіменеса, який реалізував пенальті на 69-й хвилині, але цього виявилося недостатньо для камбеку.

Для збірної Англії це третій поспіль вихід до чвертьфіналу XC. Натомість Мексика, яка до цього виграла всі матчі турніру та не пропустила жодного м’яча, не змогла подолати стадію 1/8 фіналу та вийти до чвертьфіналу вперше за 40 років.

Матч Англія – Норвегія за вихід до півфіналу відбудеться у ніч на неділю, 12 липня. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies