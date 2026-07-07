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Збірна США останньою з господарок вилетіла з Мундіалю-2026

Втручання Трампа не допомогло.

Збірна США останньою з господарок вилетіла з Мундіалю-2026
США - Бельгія 1:4
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу поступилися Бельгії і припинили боротьбу за трофей.

Матч відбувався на тлі скандалу зі скасуванням дискваліфікації найкращого форварда американців Фоларіна Балогуна. ФІФА дозволила гравцю брати участь у поєдинку, попри отриману в 1/16 фіналу пряму червону картку - під тиском з боку президента США Дональда Трампа.

Втім впливу на гру Балогун не мав, хоч і вийшов у стартовому складі. Бельгійці виявилася набагато сильнішими за господарів Мундіалю і вийшли вперед вже на 9-ій хвилині зусиллями де Кетеларе.

Гол Тіллмана з неприємним рикошетом зі штрафного подарував вболівальникам у Сіетлі надію, що їхня збірна здатна боротися за чвертьфінал. Але той-таки де Кетеларе буквально у наступній атаці відновив перевагу бельгійців. А у другому таймі справу довершили Ванакен після помилки голкіпера і Лукаку прекрасними індивідуальними діями.

4:1 - Бельгія красиво відповідає США на усі кабінетні інтриги розгромом на футбольному полі. Тепер офіційно усі три країни-господарки чемпіонату світу продовжують стежити за турніром лише у ролі глядачів.

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