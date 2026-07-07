МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів

Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету Росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.

Про це йдеться на сайті МОК.

ОКР має виключити зі свого складу регіональні спортивні організації на окупованих територіях України та не проводити там жодної діяльності. Водночас МОК продовжить стежити за ситуацією та залишає за собою право вжити нових заходів у разі порушень.

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У зв’язку з початком кваліфікаційного періоду до літньої Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028 та зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2028, МОК скасував свої колишні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів і команд. Вимоги про обов'язковий нейтральний статус більше не діють, оскільки у травні цього року аналогічні обмеження скасували й для Білорусі.

Для повернення до змагань усі російські спортсмени повинні пройти допінг-контроль під керівництвом Міжнародного агентства тестування (ITA) і здати кілька негативних тестів перед першим стартом. Терміни перевірок визначатимуть міжнародні федерації. При цьому рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.

Сам МОК відмовився організовувати свої заходи в Росії та не запрошуватиме російських чиновників, а рішення щодо використання символіки Росії безпосередньо на Олімпійських іграх ухвалить згодом.

Організація запевнила, що її позиція щодо засудження російського вторгнення в Україну залишається незмінною, а участь спортсменів не повинна обмежуватися через дії урядів їхніх країн. МОК пообіцяв, що продовжить підтримувати українську олімпійську спільноту за допомогою Фонду солідарності, надаючи фінансову та логістичну допомогу для підготовки українських атлетів до майбутніх змагань.