Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до змагань

Там заявили про "фундаментальне право спортсменів на доступ до спорту незалежно від їхньої національності".

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Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам брати участь в офіційних змаганнях.

Про це повідомили на сайті Федерації волейболу.

"Такий підхід відображає зобов'язання FIVB захищати фундаментальне право спортсменів на доступ до спорту незалежно від їхньої національності", - йдеться в повідомленні.

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В Федерації заявили, що російські національні збірні також будуть відновлені у світовому рейтингу з тими ж очками світового рейтингу, які вони мали на момент заморожування їхніх очок рішенням Адміністративної ради FIVB.

Там зазначили, що використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких інших розпізнавальних символів буде визначатися FIVB та Європейською конфедерацією волейболу заздалегідь, після консультацій з відповідними міжнародними спортивними організаціями.

Відповідно до рекомендації МОК, Міжнародне агентство з тестування розробить та впровадить спеціальний та комплексний план антидопінгового тестування.

"FIVB залишається глибоко стурбованою триваючою війною в Україні та рішуче засуджує всі форми насильства. Ми продовжуємо сподіватися на якомога швидше мирне врегулювання та залишаємося відданими підтримці української волейбольної спільноти через програму FIVB Volleyball Empowerment", - додали в Міжнародній федерації волейболу.