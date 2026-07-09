Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до змагань

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам брати участь в офіційних змаганнях.
Про це повідомили на сайті Федерації волейболу.
"Такий підхід відображає зобов'язання FIVB захищати фундаментальне право спортсменів на доступ до спорту незалежно від їхньої національності", - йдеться в повідомленні.
В Федерації заявили, що російські національні збірні також будуть відновлені у світовому рейтингу з тими ж очками світового рейтингу, які вони мали на момент заморожування їхніх очок рішенням Адміністративної ради FIVB.
Там зазначили, що використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких інших розпізнавальних символів буде визначатися FIVB та Європейською конфедерацією волейболу заздалегідь, після консультацій з відповідними міжнародними спортивними організаціями.
Відповідно до рекомендації МОК, Міжнародне агентство з тестування розробить та впровадить спеціальний та комплексний план антидопінгового тестування.
"FIVB залишається глибоко стурбованою триваючою війною в Україні та рішуче засуджує всі форми насильства. Ми продовжуємо сподіватися на якомога швидше мирне врегулювання та залишаємося відданими підтримці української волейбольної спільноти через програму FIVB Volleyball Empowerment", - додали в Міжнародній федерації волейболу.
- МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно.
- В МЗС України відреагували на рішення МОК щодо скасування обмежень для російських спортсменів.Там закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання закликали, не допустити демонстрації символіки росіян.