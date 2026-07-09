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Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до змагань

Там заявили про "фундаментальне право спортсменів на доступ до спорту незалежно від їхньої національності".

Міжнародна федерація волейболу допустила російських спортсменів до змагань
Фото: skysports.com

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам брати участь в офіційних змаганнях.

Про це повідомили на сайті Федерації волейболу.

"Такий підхід відображає зобов'язання FIVB захищати фундаментальне право спортсменів на доступ до спорту незалежно від їхньої національності", - йдеться в повідомленні.

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В Федерації заявили, що російські національні збірні також будуть відновлені у світовому рейтингу з тими ж очками світового рейтингу, які вони мали на момент заморожування їхніх очок рішенням Адміністративної ради FIVB.

Там зазначили, що використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких інших розпізнавальних символів буде визначатися FIVB та Європейською конфедерацією волейболу заздалегідь, після консультацій з відповідними міжнародними спортивними організаціями.

Відповідно до рекомендації МОК, Міжнародне агентство з тестування розробить та впровадить спеціальний та комплексний план антидопінгового тестування.

"FIVB залишається глибоко стурбованою триваючою війною в Україні та рішуче засуджує всі форми насильства. Ми продовжуємо сподіватися на якомога швидше мирне врегулювання та залишаємося відданими підтримці української волейбольної спільноти через програму FIVB Volleyball Empowerment", - додали в Міжнародній федерації волейболу.

  • МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно. 
  • В МЗС України відреагували на рішення МОК щодо скасування обмежень для російських спортсменів.Там закликали уряди держав, які прийматимуть міжнародні змагання закликали, не допустити демонстрації символіки росіян.
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