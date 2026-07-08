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У Мінспорту розкритикували рішення МОК щодо повернення російських спортсменів

Україна продовжить відстоювати позицію щодо недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань.

У Мінспорту розкритикували рішення МОК щодо повернення російських спортсменів
Матвій Бідний
Фото: Макс Требухов

Рішення Міжнародного олімпійського комітету про скасування обмежень щодо російських спортсменів відкриває можливість міжнародним спортивним федераціям самостійно вирішувати питання їхнього допуску до змагань.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, пише Укрінформ.

За словами міністра, рішення МОК не матиме миттєвих наслідків, однак воно є важливим прецедентом.

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"Це рішення МОК не несе за собою миттєвих наслідків, але це ніяка не формальність. Тепер кожна окрема федерація може вирішувати, чи допускати росіян, чи дозволяти їхній прапор на міжнародних змаганнях. І раніше були окремі випадки такого допуску. Але це черговий дуже цинічний крок", – наголосив Бідний.

Міністр назвав рішення МОК "ганебним" і заявив, що комітет намагається подати його як суто юридичну процедуру.

За словами Бідного, підставою для скасування рекомендацій стало запевнення Росії, що її олімпійський комітет більше не веде діяльності на тимчасово окупованих територіях України.

Втім, українська сторона стверджує, що це не відповідає дійсності.

"Ми зібрали величезну кількість доказів і передали їх до МОК. Вони підтверджують, що Росія активно працює на окупованих територіях, здійснює так звану спортивну окупацію та використовує спорт як інструмент пропаганди. Однак це не завадило МОК ухвалити таке рішення", – зазначив міністр.

Бідний наголосив, що Україна продовжить відстоювати позицію щодо недопущення російських спортсменів до міжнародних змагань, доки триває повномасштабна війна.

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