Ізраїль попередив Вашингтон про новий план Ірану щодо ліквідації Трампа

Видання The Wall Street Journal стверджує, що Ізраїль передав Сполученим Штатам інформацію розвідки про новий план, який розробили в Ірані для вбивства президента США Дональда Трампа.

Нова хвиля повідомлень про загрозу для глави держави почала з'являтися на тлі багатоденної церемонії прощання з ліквідованим верховним лідером ісламської республіки аятоллою Алі Хаменеї. На похоронах демонстрували банер з написом "Ми вб'ємо Трампа" і скандували заклики до смерті господаря Білого дому.

Іран здійснював спроби вбивства Трампа ще після того, як під час першого президентського терміну республіканця за його наказом було вбито командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Сам Трамп під час перебування у Туреччині на саміті НАТО підтвердив, що є "у всіх списках з ліквідації Ірану під номером один". Він не надто оптимістично додав, що "поки щастило, але це може тривати недовго".

Трамп повертався з Анкари не новим катарським боїнгом, а старим літаком Air Force One, що пов'язали саме з напруженою ситуацією на Близькому Сході і безпековими викликами для президента США.