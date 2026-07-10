Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСвіт

Ізраїль попередив Вашингтон про новий план Ірану щодо ліквідації Трампа

Заклики до вбивства американського президента лунали на похороні аятолли Хаменеї.

Ізраїль попередив Вашингтон про новий план Ірану щодо ліквідації Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal стверджує, що Ізраїль передав Сполученим Штатам інформацію розвідки про новий план, який розробили в Ірані для вбивства президента США Дональда Трампа.

Нова хвиля повідомлень про загрозу для глави держави почала з'являтися на тлі багатоденної церемонії прощання з ліквідованим верховним лідером ісламської республіки аятоллою Алі Хаменеї. На похоронах демонстрували банер з написом "Ми вб'ємо Трампа" і скандували заклики до смерті господаря Білого дому.

Іран здійснював спроби вбивства Трампа ще після того, як під час першого президентського терміну республіканця за його наказом було вбито командувача Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані.

Сам Трамп під час перебування у Туреччині на саміті НАТО підтвердив, що є "у всіх списках з ліквідації Ірану під номером один". Він не надто оптимістично додав, що "поки щастило, але це може тривати недовго". 

Трамп повертався з Анкари не новим катарським боїнгом, а старим літаком Air Force One, що пов'язали саме з напруженою ситуацією на Близькому Сході і безпековими викликами для президента США.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies