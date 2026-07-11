Apple подала до суду на OpenAI, звинувативши компанію у викраденні надсекретної інформації

Apple у своєму позові стверджує, що спроби незаконно отримати її комерційні таємниці були частково зумовлені потребою OpenAI якомога швидше знайти нові джерела доходів.

Компанія Apple подала до федерального суду Каліфорнії позов проти OpenAI та двох її співробітників, звинувативши їх у викраденні надсекретної інформації. Позов подали у п'ятницю. Він свідчить про різке погіршення відносин між двома технологічними гігантами Кремнієвої долини.

Про це пише Financial Times.

Apple стверджує, що розробник ChatGPT використовував своїх колишніх і чинних працівників для незаконного отримання проєктної документації щодо апаратного забезпечення компанії, готуючись до запуску власних пристроїв зі штучним інтелектом. За словами Apple, це є "частиною ширшої практики неправомірної поведінки".

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Представник OpenAI відкинув звинувачення.

Apple у червні представила нову версію голосового помічника Siri, що використовує можливості генеративного штучного інтелекту та нагадує ChatGPT. Водночас OpenAI відкрито заявила про намір створити власні споживчі пристрої, які можуть стати конкурентами iPhone.

Про свої амбіції на ринку пристроїв компанія повідомила ще торік, коли придбала за 6,4 млрд доларів студію io, яку очолював колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв. Після цього OpenAI активно переманювала фахівців із Apple. За твердженням позивача, нині в OpenAI працюють понад 400 колишніх співробітників Apple.

Хоча у 2024 році OpenAI стала першим великим партнером Apple у сфері штучного інтелекту, інтегрувавши ChatGPT до Siri, згодом Apple почала співпрацювати з Google щодо нових функцій своїх продуктів.

У позові Apple зазначає, що ще в лютому розпочала внутрішнє розслідування можливого викрадення комерційних таємниць OpenAI. Компанія повідомила про свої підозри керівництву OpenAI, однак відповіді так і не отримала. Apple стверджує, що наведені в позові факти є лише «верхівкою айсберга», а сама OpenAI нібито створила корпоративну культуру, у якій подібні порушення стали нормою.

Одним із відповідачів є Тан Тан, керівник апаратного напряму OpenAI. На початку 2024 року він залишив Apple після 24 років роботи, під час яких, зокрема, обіймав посаду віцепрезидента з дизайну продуктів iPhone та Apple Watch. Після звільнення він приєднався до компанії Джоні Айва, яку згодом придбала OpenAI. Apple стверджує, що ще до свого звільнення Тан передав OpenAI конфіденційну інформацію про постачальників Apple. Крім того, компанія заявляє, що під час співбесід із кандидатами з Apple Тан використовував внутрішню інформацію компанії, щоб отримати доступ до ще більшої кількості секретних відомостей.

За твердженням Apple, Тан і представники OpenAI навіть інструктували кандидатів приносити на співбесіди цифрові креслення та прототипи Apple для своєрідних «демонстраційних сесій».

Другим відповідачем став Чан Лю, колишній інженер-електронник Apple, який працював над «найчутливішими програмами розробки продуктів» компанії до переходу в OpenAI у січні цього року. Apple заявляє, що Лю не повернув щонайменше один службовий пристрій, не відповів на запити щодо виконання інших процедур під час звільнення, скористався комп'ютером іншої співробітниці Apple для отримання доступу до комерційних таємниць та пояснив їй, як копіювати файли, обходячи систему безпеки Apple, перед її переходом до OpenAI у квітні. У позові також стверджується, що після звільнення Лю скористався вразливістю у системі мережевого сховища Apple, щоб отримати доступ до конфіденційних файлів.

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Компанія також стверджує, що й інші колишні працівники Apple виносили конфіденційну інформацію під час звільнення.

Apple у своєму позові зазначає, що спроби незаконно отримати її комерційні таємниці були частково зумовлені потребою OpenAI якомога швидше знайти нові джерела доходів.

Apple просить суд заборонити OpenAI, Тану та Лю знищувати будь-які докази, пов'язані зі справою, зобов'язати відповідачів повернути всі копії комерційних таємниць і конфіденційної інформації Apple і присудити компанії відшкодування збитків або виплату роялті за будь-яке незаконне використання викрадених комерційних таємниць.

Для OpenAI це вже не перший великий судовий конфлікт цього року.

Раніше компанія судилася з Ілоном Маском, який звинувачував OpenAI та її співзасновника Сема Альтмана у відході від початкової неприбуткової моделі розвитку. Хоча у травні присяжні відхилили позов Маска, справа стала для компанії дорогою та репутаційно болючою.