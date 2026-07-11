ЗМІ: США вивели винищувачі F-22 з Ізраїлю після загострення з Іраном

Сполучені Штати почали виведення своїх найсучасніших винищувачів F-22 Raptor з території Ізраїлю. Літаки були розгорнуті напередодні нещодавнього загострення між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє Times of Israel.

За даними видання, вранці 11 липня щонайменше 10 винищувачів-невидимок F-22 залишили авіабазу "Овда" на півдні Ізраїлю. Спочатку вони вирушили на авіабазу Fairford у Великій Британії, після чого мають повернутися до США.

F-22 Raptor перебувають на озброєнні виключно Повітряних сил США. Ці літаки вважаються одними з найсучасніших винищувачів у світі завдяки технології малопомітності, високій швидкості та маневреності, що забезпечують перевагу в повітряному бою.

Як зазначає Times of Israel, американські винищувачі були розміщені в Ізраїлі напередодні нещодавньої війни з Іраном для посилення військової присутності США в регіоні.